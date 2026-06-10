Майже 80 млн грн акцизного податку отримали державний та місцеві бюджети від платників Тернопільщини
За 5 місяців цього року місцеві бюджети області отримали 57,6 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.
Із загальної суми акциз від продажу алкогольних напоїв приніс громадам 40,3 млн грн (70%), а надходження з продажу пива становлять 17,3 млн грн (30%) акцизного податку.
Окрім цього, у січні-травні до державного бюджету від виробників підакцизних товарів, виготовлених в Україні, надійшло 21 млн грн акцизного податку.
Основними джерелами сплати акцизного податку залишаються виробники пива та горілчаної продукції.
Структура надходжень виглядає так:
– від виробництва пива – 9,2 млн грн;
– від виробництва горілчаної продукції – 7,7 млн грн;
– від переобладнання транспортних засобів – 2,4 млн грн;
– від виробництва спирту – 1,3 млн грн;
– від виробництва виноробної продукції – 0,4 млн гривень.
Загалом за підсумками січня-травня цього року загальна сума акцизного податку (державний та місцеві бюджети) склала 78,6 млн гривень.