Майже 80 млн грн акцизного податку отримали державний та місцеві бюджети від платників Тернопільщини

За 5 місяців цього року місцеві бюджети області отримали 57,6 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Із загальної суми акциз від продажу алкогольних напоїв приніс громадам 40,3 млн грн (70%), а надходження з продажу пива становлять 17,3 млн грн (30%) акцизного податку.

Окрім цього, у січні-травні до державного бюджету від виробників підакцизних товарів, виготовлених в Україні, надійшло 21 млн грн акцизного податку.

Основними джерелами сплати акцизного податку залишаються виробники пива та горілчаної продукції.

Структура надходжень виглядає так:

– від виробництва пива – 9,2 млн грн;

– від виробництва горілчаної продукції – 7,7 млн грн;

– від переобладнання транспортних засобів – 2,4 млн грн;

– від виробництва спирту – 1,3 млн грн;

– від виробництва виноробної продукції – 0,4 млн гривень.

Загалом за підсумками січня-травня цього року загальна сума акцизного податку (державний та місцеві бюджети) склала 78,6 млн гривень.