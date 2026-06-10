На війні загинув молодий захисник Віталій Пашковський з Тернопільщини

Зборівська громада знову зазнала непоправної втрати, повідомив міський голова Руслан Максимів.

Після довгих місяців болісного очікування підтвердилася загибель нашого земляка, жителя села Млинівці, Пашковського Віталія Івановича, 13.05.1991 року народження. Вірний син України віддав своє життя, захищаючи рідну землю та кожного з нас від російського агресора.

У скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Віталія та розділяємо біль непоправної втрати з його родиною, близькими і друзями. Нехай добрий спомин про Героя, який віддав життя за Україну, назавжди живе у наших серцях.

Вічна пам’ять Герою! Вічна слава Захиснику України!

Герої не вмирають!