Мешканець Тернопільщини через галюцинації отримає штраф

До співробітників сектору поліцейської діяльності №1 у селищі Козова надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що на одній із вулиць селища невідомі особи незаконно зрізають дерева.

Поліцейські виїхали на місце події, проте цей факт не підтвердився. З’ясувалося, що заявник перебував у стані алкогольного сп’яніння і не зміг пояснити свого вчинку.

Як виявилося, фігурант у липні цього року також телефонував на спецлінію 102 з неправдивими повідомленнями, за що його було притягнуто до адміністративної відповідальності.

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб поліцейські склали на 44-річного жителя Козови протокол за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-3400 гривень).