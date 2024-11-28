Мешканці Тернопільщини масово скаржаться на шум генераторів

На адресу ДЕІ у Тернопільській області почастішали скарги від громадян на шум, вібрації та забруднення повітря, які виникають через роботу генераторів під час відключень електроенергії, спричинених пошкодженням енергетичної інфраструктури країною-агресором.

☝Інспекція зазначає, відповідно до пункту 12 прикінцевих положень Закону № 2707-XII від 16 жовтня 1992 року тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022 , затвердженим Законом № 2102-IX від 24 лютого 2022 року, та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, дозволяється експлуатація генераторів, систем безперебійного електроживлення, електрогенераторних установок без отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, крім випадків, якщо вони є невід’ємною частиною об’єкта нерухомого майна, введеного в експлуатацію до 24 лютого 2022 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Tex

​📌До компетенції ДЕІ у Тернопільській області не належить:

​▶Вимірювання рівня шуму, вібрацій та забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в приміщеннях, санітарно-захисних зонах та житловій забудові.

▶ Дослідження факторів, що спричинюють утруднення дихання, неприємні запахи, а також визначення причин та джерел їх виникнення.

▶ Оцінювання шкідливого впливу на здоров’я людей.

✔З подібними питаннями рекомендуємо звертатися до органів місцевого самоврядування та Держпродспоживслужби.