Як гусятинська школярка в Англію з’їздила

Учениця 9-В класу ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин Троян Катерина минуле літо провела дуже яскраво, навчаючись в англомовній школі в Англії.

«У цій школі я провчилася 16 днів. Ознайомилася з культурою та історією цієї країни. Мала цікаві та корисні заняття з англійської мови. Та найбільше мені сподобалося спілкуватися з іноземними школярами, дізнатись про їхні традиції, вподобання, умови життя. Для нас було організовано надзвичайно цікаві уроки, квести, екскурсії та практику мови. Щодо системи освіти, то в цих школах організовано навчальний процес зовсім не так, як в нас. Навчання йде легко та ефективно, швидко все запам’ятовується. Тому я задоволена набутою практикою. Завдяки моїм вчителям англійської мови та викладачу з фортепіано, у мене була можливість представити нашу країну на шкільному international evening , тому дуже дякую їм. Ця поїздка та навчання в англійській школі справили на мене незабутнє враження».

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