Відома бібліотека Львова поповнилася розкішним каталогом робіт Івана Марчука
Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника отримала щедрий дарунок від легендарного українського художника Івана Марчука. Генеральний директор бібліотеки, Василь Ферштей, зустрівся з митцем у Відні наприкінці серпня, де художник передав бібліотеці розкішний комплект образотворчих видань із власноручними дарчими написами.
Справжньою перлиною серед подарованих книг став п’ятитомний альбом-каталог «Голос моєї душі», що включає понад 3000 репродукцій робіт Івана Марчука, багато з яких публікуються вперше. Цей альбом не лише відображає творчий шлях художника, але й є унікальним документом його еволюції як митця.
Ось що містять томи альбому:
📙 Перший том охоплює перші студентські роботи художника та ранні твори 1950-х років до більш зрілих робіт 1980-х, серед яких — цикли «У пошуках власного шляху в мистецтві», «Голос моєї душі. Картини-притчі», «Цвітіння», «Портрет».
📙 Другий том присвячений найважливішому циклу творчості Івана Марчука — «Голос моєї душі», що поєднує філософські теми з сюрреалістичними образами, а також роботам з циклів «Шевченкіана» та «Нові експресії».
📙 Третій том зібрав акварельні абстракції з циклу «Кольорові прелюдії» і понад 400 пейзажів, створених у новаторській техніці «пльонтанізм», що принесла художнику світове визнання.
📙 Четвертий том містить цикли «Біла планета І», «Біла планета ІІ», «Біле і чорне. Діалог» та «Виходять мрії з берегів», де Марчук постає як майстер абстракції.
📙 П’ятий том розкриває нові грані таланту митця, в ньому представлені цикли «Натюрморт», «Погляд у безмежність», «Пластика малих форм» та «Сліпий цикл» — графічні рисунки, створені із заплющеними очима.
Всі полотна в альбомі підписані і якісно відтворені на глянцевому папері, що дозволяє читачам детально ознайомитися з кожною роботою. Кожен том має ошатну суперобкладинку, а корінці разом формують виразний напис «Марчук». Важить видання понад 15 кг.
Інші дарунки бібліотеки:
Окрім п’ятитомного альбому, бібліотека отримала й інші цінні видання митця:
📕 Альбом-каталог «Іван Марчук» (2004), який містить близько 500 репродукцій творів художника.
📕 «Шевченкіана» (2023) — альбом, в якому Марчук переосмислив образи Тараса Шевченка.
📕 Каталоги персональних виставок «Іван Марчук. Відомий – невідомий» та «Іван Марчук. Космічна містерія життя».
Цей подарунок дозволяє користувачам бібліотеки зануритися у багатогранний світ творчості Івана Марчука, який вже давно здобув визнання далеко за межами України.
Тепер кожен відвідувач бібліотеки матиме змогу поринути у світ одного з найвизначніших художників сучасності та дослідити його величезну творчу спадщину.