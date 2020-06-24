На автодорозі Тернопіль-Ланівці вантажівка підім’яла під себе легківку, є людські жертви

На автодорозі Тернопіль-Ланівці, біля села Вишгородок не розминулося два автомобіля.

Аварія трапилася на Лановеччині 23 червня. В результаті удару загинули двоє осіб. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2106 виїхав на смугу зустрічного руху. І як результат – врізався в вантажівку DAF.

Великогабаритний транспорт просто підім’яв під себе легківку. Вижити у даній автопригоді не було шансів ні у водія, ні у пасажира.