На Чортківщині чоловік незаконно видобував корисні копалини

Незаконне видобування корисних копалин інкримінують слідчі жителю Монастириської територіальної громади. Чоловік вирішив заробити на протизаконній діяльності.

Оперативники відділення поліції №2 Бучача встановили, що в урочищі Бичова, а саме в селі Гончарівка Чортківського району, невідомий видобуває корисні копалини. Виїхавши на місце ймовірного злочину правоохоронці встановили, що чоловік організував незаконний видобуток на території недієвого кар’єру в місцевому заказнику загальнозоологічного значення.

Працював порушник на самохідному тракторі без реєстрації із причепом, на якому уже був завантажений камінь. Влучили правоохоронці лом, кирку, сапу та лопату. За попередніми даними, до приїзду поліції чоловік встиг викопати близько 3 кубічних метрів копалин. У скоєному житель Чортківщини зізнався і каже, що камінь планував продати.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 240 ККУ. Триває слідство.