Перехід на зимовий час в Україні: коли переводять годинники у 2025 році

Попри спроби скасувати перехід на зимовий час, Кабмін України ухвалив рішення про його проведення в 2025 році, хоча для остаточного набуття чинності необхідний підпис президента Володимира Зеленського. Якщо закон не буде підписано до цієї дати, 26 жовтня 2025 року українці все одно переведуть годинники.

Коли переводять годинники?

Згідно з традицією, перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. У 2025 році це буде 26 жовтня. У цей день стрілки годинника переводять рівно о 4:00 на одну годину назад. Тобто після 3:59 наступить 3:00, що дасть українцям додаткові 60 хвилин сну.

Автоматичний чи ручний перехід?

Сучасні смартфони та інші розумні пристрої автоматично переводять годинники, але механічні годинники і техніка без підключення до інтернету потребують ручного налаштування.

Чому хочуть скасувати переведення годинників?

Хоча практика переведення часу досі застосовується в 70 країнах світу, все більше держав відмовляються від цієї процедури. Наукові дослідження показують, що зміна часу може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям. Відхилення навіть на одну годину від звичного режиму сну може викликати головний біль, нудоту, втрату апетиту, дратівливість та інші симптоми, схожі на джетлаг. Після зміни часу також спостерігається зростання випадків інсультів і інфарктів. Крім того, сучасний рівень енергоспоживання не дозволяє переконливо стверджувати, що переведення годинників допомагає заощаджувати енергію.

Перехід на зимовий час все ж відбудеться 26 жовтня, якщо закон не буде підписано президентом. Тим часом варто пам’ятати про можливі незручності і вчасно перевести годинники, особливо якщо ви користуєтеся механічними або неавтоматичними пристроями.