На Тернопільщині 18-річний молодик може сісти на 8 років за крадіжку телефону

До співробітників відділення поліції №1 м. Борщів надійшло повідомлення від жительки одного із сіл громади про те, що невідома особа викрала з її помешкання мобільний телефон вартістю понад 30 тисяч гривень.

Виїхавши на місце події, поліцейські не виявили слідів проникнення сторонніх осіб до будинку. Правоохоронці опитали людей, які напередодні приходили в гості до заявниці. Один із них виявився причетним до крадіжки — 18-річний місцевий житель.

Поліцейські вилучили у нього викрадений мобільний телефон.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Триває досудове розслідування.