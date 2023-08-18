На Тернопільщині 74 підприємств платити робітникам зарплату нижчу мінімальної

З початку року працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників шести підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Внаслідок проведеної роботи по усіх підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати на суму 2,6млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – на суму 457,4 тис. грн, з єдиного соціального внеску – на 2,5 млн гривень.

Окрім цього проведена індивідуальна роз’яснювальна робота із керівниками 52 підприємств, за наслідками якої 38 з них погасили заборгованість із заробітної плати на суму 8,5 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – понад 1,9 млн грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – майже 2,4 тис. гривень.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. У цьому році на засіданнях комісій заслухано керівників 86підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному, чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 74 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьомудо бюджету надійшло 799,2 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 511,5 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань й по 427 підприємствах та організаціях області. В результатіпроведеної роботи 378 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло майже 4,2млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 4,2 млн грнєдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.