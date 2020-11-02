На Тернопільщині автомобіль врізався в дерево: пасажирка опинилась в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 жовтня в с. Петриків Тернопільського району. Близько 23.30 годин, водій автомобіля ЗАЗ-1103 «Славута», не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево.

Внаслідок такої їзди постраждала пасажирка «Славути», 41-річна місцева жителька. Її, з діагнозом «Політравма, черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, закритий перелом правого передпліччя», госпіталізували в Тернопільську міську лікарню швидкої медичної допомоги.