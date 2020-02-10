На Тернопільщині через приєднання села до іншої громади, люди обіцяють перекрити дорогу та залізничну колію (відео)

Жителі Млиновецької громади проти примусового приєднання їх до Зборівської ОТГ. Люди вимагають у керівництва області почути їх і вийти з пропозицією до Кабінету Міністрів про створення Млиновецької громади Тернопільської області.

— Ми спроможні утримувати себе, в нас розвинена інфраструктура, в нас є на території Млиновецької ОТГ багато підприємств, які ще працюють. Розбудовуються наші села, і щоб не занехаяти оте будівництво, яке зараз іде, молоді залишаються в селах, ми хочемо залишитися в складі Млиновецької ОТГ і не приєднувати нас до Зборова, — каже мешканка с. Млинівці Віра Сидій.

Люди прийшли в Тернопільську ОДА, аби обговорити проблемне питання. Представники влади ж стверджують, що Млиновецька ОТГ урядом може бути визнана неспроможною. Детальніше — у сюжеті «UA:Тернопіль»: