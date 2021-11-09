На Тернопільщині через п’яного водія загинуло подружжя, малолітня дитина у лікарні

Ми уже повідомляли, що в страшній аварії загинули чоловік та жінка, а 5-річна дитина потрапила в аварії.

За інформацією поліції, дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула родина з Тернополя, трапилася 8 листопада близько 19:30 в селі Шибалин.

За попередньою інформацією, водій у стані алкогольного сп’яніння, 1978 року народження, керуючи автомобілем Skoda Yeti, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з Daewoo Lanos.

На момент автопригоди в салоні Daewoo перебувала родина. В результаті удару, чоловік та дружина загинули одразу. П’ятирічного хлопчика у важкому стані екіпаж поліції Бережан, який першим прибув на місце аварії, службовим авто одразу повіз до медзакладу. Дитина від удару опинилася на панелі біля лобового скла. Зараз хлопчик в реанімації.

Порушника затримали згідно із статтею 208 КПК. Чоловік пройшов тест на стан алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав 1,3 проміле алкоголю. У нього взяли зразки крові. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.4 ст.286-1 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років. Триває слідство.