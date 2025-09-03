На Тернопільщині чоловік проломив голову братові шматком шиферу

У селі Лиса Підгаєцького району трапилася кривава сімейна трагедія. Після спільного розпивання алкоголю суперечка між братами закінчилася тяжким злочином.

За даними поліції, 29 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що один із селян наніс серйозні тілесні ушкодження своєму родичеві. Постраждалого з тяжкими травмами голови госпіталізували до лікарні в обласному центрі.

Як встановили слідчі, під час конфлікту чоловіки почали сваритися. Молодший з братів, за його словами, не витримав, коли старший виганяв його з подвір’я та бив. У запалі він схопив шматок шиферу й завдав кілька ударів по голові потерпілого.

Після інциденту зловмисник намагався переховуватися у лісі, однак його оперативно розшукали працівники відділу поліції №1 міста Бережани. Чоловік своєї провини не заперечує.

Його затримали у порядку статті 208 КПК України. Слідчі оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.