Разом заради життя: 20 літрів крові здали у Борсуківській громаді

У Борсуківській громаді відбулася чергова благодійна акція зі здачі крові. Цього разу долучилося 43 донори, які разом здали 20 літрів крові. Це — десятки шансів на життя для поранених захисників на фронті.

Організатори зазначають: ця цифра — не просто статистика, а справжня надія для тих, хто потребує допомоги.

У громаді дякують усім, хто відгукнувся. Особливо зворушує той факт, що охочих здати кров було значно більше. Тож подібні акції планують проводити й надалі.

За підтримки Тернопільського центру служби крові в Борсуківській громаді створюють добру традицію — ділитися найціннішим. Адже добро та милосердя множаться тоді, коли їх дарують іншим.