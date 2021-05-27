На Тернопільщині домашній кіт сказився і покусав двох жінок

Подія сталась ще 20 травня на території Кременецького району.

85-річна господиня та її 65-річна донька, побачивши, що з їх котом робиться щось недобре, намагались зловити домашнього улюбленця. За свої благі наміри жінки сильно поплатились – кіт їх покусав.

Через три дні «вусатий» розбишака помер, а йото тіло забрали спеціалісти ветеринарної медицини та доставили в Тернопільську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби. 25 травня експертним висновком було підтверджено, що в кота сказ.

Потерпілим жінкам вже зроблено два з п’яти щеплень протирабічною вакциною, а місцевою владою сьогодні заплановано проведення протиепізоотичної комісії на якій приймуть рішення про виконання ряду заходів.

Редакція «Погляду» інформує про заходи безпеки, яких людям слід дотримуватись у випадку укусів домашніми чи дикими тваринами.

Сказ – смертельно небезпечний вірус, що передається людям через слину інфікованих тварин під час укусу. Він нагадує застуду, але потім з’являються лихоманка, головний біль, нудота, блювання, неспокій, підвищене слиновиділення, важкість ковтати і відмова від води, безсоння, галюцинації, параліч. Спершу сказ не проявляється, але коли хвороба стане помітною, буде вже пізно.

Тому якщо вкусила тварина, не можна зволікати – треба негайно звертатися по медичну допомогу і вимагати вколоти протирабічну вакцину. Це прискорить розвиток імунної відповіді, потрібної для нейтралізації віріонів. Такий спосіб лікування сказу винайшов французький науковець Луї Пастер. Інкубаційний період вірусу сказу в людини складає 1-3 місяці, хоча можливий розвиток хвороби за тиждень чи за рік. Тож для формування імунітету є певний час.

Будьте здоровими!