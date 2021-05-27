Голова тернопільських АТОвців просить скинутись по пів мільйона

На базі Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації відкрили відділення для лікування учасників АТО. Але для повноцінної реабілітації вояків необхідно добудувати ще один корпус. Для цього потрібно 30 мільйонів гривень, яких… немає. Про це повідомив голова громадської спілки «Об’єднання учасників АТО Тернопілля» Сергій Гусак.

– На добудову корпусу для учасників АТО було виділено 30 мільйонів гривень. На сьогоднішні день грошей немає і будова заморожена. Близько 5 млн. грн. грн. на території Більче-Золотецької лікарні просто «валяються» на землі. Це наші з вами гроші! Ми зверталися до голів облради та облдержадміністрації, на жаль, нас не почули. Хоча були обіцянки, мовляв, ми беремся і ми зробимо. Я не хочу приводити під «білий» дім мітингувальників, не вже ми не можемо знайти спільну, розумну, людську мову. Я не прошу для себе, я прошу для хлопців, яким потрібен цей заклад для реабілітації. Мені соромно, що область не може знайти 30 млн. грн., щоби добудувати корпус і воїни, які захищали в першу чергу свої сім’ї, а в другу – свою Батьківщину, тобто кожного з нас, могли пройти повний курс реабілітації, – заявив Сергій Гусак.

Голова громадської спілки «Об’єднання учасників АТО Тернопілля» виступаючи перед депутатським корпусом обласної ради, присоромив їх: «Якщо депутати не можуть це зробити, звертаються до аграріїв області, скиньтеся по пів мільйона, добудуйте і покажіть владі, що ви тут господарі!»