На Тернопільщині ДСНС-ники врятували кота

Кременецькі бійці ДСНС витягнули його з колодязя, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

29 вересня на спецлінію «101» від стривожених громадян надійшло повідомлення, що у недіючому колодязі на одній з вулиць міста Кременець перебуває кіт який не може самостійно вибратись. На допомогу одразу виїхали бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники з допомогою спеціального обладнання спустилися на дно колодязя та витягнули пухнастика. Тварина настільки перелякалася, що лише діставшись поверхні одразу дременула з рук працівників ДСНС. Громадяни щиро подякували вогнеборцям за швидку допомогу.