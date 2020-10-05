На Тернопільщині машину зім’яло “всмятку”

У Кременецькому районі рятувальники деблокували потерпілого із понівеченого автомобіля.

5 жовтня близько 9 ранку на автодорозі поблизу села Града Кременецького району трапилась дорожньо-транспортна пригода та потрібна допомога у вилученні потерпілого з автомобіля.

На місце події направлено черговий караул 5 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у кількості 4-ох осіб. Рятувальники провели ряд запобіжних заходів, спрямованих на недопущення подальшого загорання транспортного засобу, а потерпілого деблокували та передали до рук працівників швидкої медичної допомоги.