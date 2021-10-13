Тернополяни “знесли” паркан сумнівної будови у центрі міста (фото)

Учора, 12 жовтня, відбулися збори мешканців вулиць Живова, Оболоня, Острозького за участю депутатів міської ради Івана Ковалика, Ігоря Турського, Івана Сороколіта. Людей обурив факт можливої забудови торговими спорудами залишків зелених зон мікрорайону.

Члени ініціативної групи, активісти та депутати обговорили разом з присутніми ситуацію зі скандальною земельною ділянкою, по якій відкрито кримінальну справу. Під час зборів було виявлено, що під прикриттям “кіоску по ремонту взуття” і встановленням інших “тимчасових споруд”, фактично розпочинається повноцінне будівництво, яке огороджене будівельним парканом без жодних дозволів та ознакувальної інформації.

Законодавство України не передбачає ведення будівництво на ділянках, які надані комусь в користування на правах сумісного користування (сервітуту) та без визначення меж ділянки й нанесення на публічну кадастрову карту.

Учасники зборів одностайно вирішили демонтувати самовільно встановлені неестетичні будівельні елементи на міській землі, які обмежили можливість доступу до зеленої зони всім бажаючим тернополянам. Також було прийняте рішення і надалі спільно зупиняти будь-які будівельні роботи даної території допоки правоохоронцями не буде завершене розслідування та завершений судовий розгляд.

– Разом з тернополянами знесли паркан на сервітутній ділянці по вулиці Живова, що майже в центрі Тернополя. Можу стверджувати, людям увірвався терпець! Бачив гнів і розпач в їхніх очах. Так нахабно влада міста не діяла давно – надати сервітут під МАФи і, що називається, тупо почати забудовувати ділянку. Позрізати дерева, відгородити ділянку парканом… Прислати поліцію приглядати за нашим виїзним прийомом тернополян… Ну совість вже б мали!, – заявив депутат міскої ради Ігор Турський.

У планах мешканців перетворити вільну від будівель земельну ділянку на сквер.

– Хочу подякувати активним тернополянам, мешканцям вулиці Живова, усій команді «Сили Ллюдей», журналістам за активну громадянську позицію. Ми разом зробили вагомий крок для захисту нашого міста від нечистих на руку будівельників та чиновників. Я впевнений це хороший, показовий кейс для майбутніх дій, – заявив депутат міської ради Ігор Ковалик.