13:10 | 29.08.2022
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На Тернопільщині не розминулись автомобіль та мотоцикл: неповнолітні мотоцикліст та його пасажир у лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 серпня в с. Красне Чортківського району. Близько 19.00 годин водій автомобіля «ВАЗ 2107» не дотримався безпечної  дистанції під час руху та допустив зіткнення з мотоциклом «Восход».

В момент аварії на мотоциклі перебували двоє неповнолітніх місцевих жителів 16 та 14 років. Хлопців, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню

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