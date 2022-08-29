На Тернопільщині не розминулись автомобіль та мотоцикл: неповнолітні мотоцикліст та його пасажир у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 серпня в с. Красне Чортківського району. Близько 19.00 годин водій автомобіля «ВАЗ 2107» не дотримався безпечної дистанції під час руху та допустив зіткнення з мотоциклом «Восход».

В момент аварії на мотоциклі перебували двоє неповнолітніх місцевих жителів 16 та 14 років. Хлопців, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню