На Тернопільщині стартує благодійна акція для підтримки ЗСУ: збери малину на ЗСУ

Жителi села Онишкiвцi вирiшили запустити марафон зi збору малини, а кошти, отриманi з продажу ягоди, передати на потреби їх односельцiв, якi зараз воюють на фронтi.

Про вiдповiдну iнiцiативу розповiв у “Фейсбуцi” мiсцевий мешканець Валерiй Соловей.

“Оголошуємо благодiйний 10-денний марафон “Збери малину на ЗСУ”, який триватиме з 27 серпня до 5 вересня.

Майже у кожного нашого жителя росте вдома малина. Все, що нам потрiбно, це докласти трiшечки свого зусилля i зiбрати ягоду, яку ми вирощуємо на своїй дiлянцi”, – подiлився чоловiк.

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