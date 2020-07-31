Фотофакт: біля джерела на Тернопільщині встановлять нову скульптуру

Нова скульптура святої Анни прикрашатиме джерело в селі Лішня Кременецького району, її встановлять біля каплиці пантеону.

Про це у соцмережах повідомив настоятель парафії Святої праведної Анни с. Лішня протоієрей Андрій Любунь.

Джерело розташоване неподалік від ставка на східній околиці села Лішня Кременецького району Тернопільської області, за 100 м. від автошляху О-201721 Кременець — Стіжок — Шумськ. Перша історична згадка про це джерело датується 1625 роком. Біля джерела стояла дерев’яна капличка у якій була фігура Св. Анни.