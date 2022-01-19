На Чортківський замок незаконно без тендеру відписали ще 7 млн грн на ліквідацію аварійного стану

Національний заповідник «Замки Тернопілля» замовив додаткові роботи із влаштування консерваційного даху Чортківського замку вартістю майже 7,1 млн грн у ТОВ «СНВБ Реставрація «Кам’янець». Про це стало відомо із сайту закупівель Prozorro.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, тобто без конкурсу. Причиною є необхідність у закупівлі «додаткових аналогічних робіт», які не були передбачені основною угодою із «СНВБ Реставрація «Кам’янець». Її уклали в серпні 2021 року, а вартість усіх робіт мала б становити 14,35 млн грн.

Таким чином, ліквідація аварійного стану із влаштування даху подорожчала на понад 49%. До речі, суми таких угод за переговорною процедурою не мають перевищувати 50% від ціни основного договору.

Угоду на додаткові роботи віддали саме «СНВБ Реставрація «Кам’янець», бо «переважна частина додаткових робіт фактично є продовженням робіт, які виконуються за основним договором та які є неможливо відокремити».

Незаконна закупівля

Водночас експерт із публічних закупівель, голова правління ГО «Центр громадського моніторингу та досліджень» Мирослав Сімка після перевірки нової угоди вважає, що її уклали з порушеннями. Так, насправді не всі нові роботи є аналогічними, а тому на них мали б провести нову, конкурентну закупівлю.

«Назви робіт в кошторисі додаткового договору мають співпадати з рядками кошторису основного договору. Але насправді понад половина позицій відсутня в основному договорі, а тому це не може вважатись аналогічними роботами», – каже він.

А тому «Центр громадського моніторингу та досліджень» скерував звернення для офіційної перевірки закупівлі до Державної аудиторської служби України. Експерти Центру порівняли перелік робіт, зазначених у локальному кошторисі, з переліком робіт до закупівлі переговорної процедури і встановили, що низка робіт не є аналогічними. Експерти нарахували понад 20 пунктів в переліку робіт, що не є тотожними.

Цікаво, що проблеми були й із основною угодою на влаштування консерваційного даху. 23 грудня минулого року Державна аудиторська служба України опублікувала свій висновок про незаконність обрання «СНВБ Реставрація «Кам’янець» переможцем торгів. Відтак, замовник мав розірвати договір.

Договір і справді розірвали, 30 грудня. Але за два дні до цього, 28 грудня, все ж замовили в «СНВБ Реставрація «Кам’янець» «додаткових аналогічних робіт» ще на понад 7 млн грн. З цієї суми станом на 30 грудня вже оплатили 1,12 млн грн.

Крім того, станом на 23 грудня Національний заповідник «Замки Тернопілля» оплатив «СНВБ Реставрація «Кам’янець» 14,35 млн грн, тобто всю суму, передбачену основною угодою.

Про замок

Замок спорудили наприкінці ХІV – початку ХV ст. з ініціативи першого власника цих земель Єжи Чартковського. Спершу він був дерев’яним і основним його призначенням було стримувати напади турків і татар на місто. Коли Чортків за магдебурзьким правом став містом і замком заволодів Станіслав Гольський, замок було перетворено на міцно укріплену феодальну фортецю. Нова відбудова замку відбулася в 1610 році, коли всередині замкового двору збудували палац.

Кошти на роботи в замку отримані в рамках програми президента «Велика реставрація». Першою чергою є надбудова даху, аби захистити замок від подальших руйнувань. Як повідомив генеральний директор Національного заповідника «Замки Тернопілля» Анатолій Маціпура, замок у Чорткові тривалий час потребував зміцнення технічного стану, відновлення втрачених і пошкоджених елементів та консервації.

Про переможця

Власницею ТОВ «СНВБ Реставрація «Кам’янець» є Раїса Розум’як із Кам’янець-Подільського. За останні два роки компанія отримала замовлень на понад 83 млн грн, в основному у Чернівецькій області, а її головним замовником є Квартирно-експлуатаційний відділ м.Чернівці.