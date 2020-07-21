У лікарнях Тернополя зараз – 35 хворих на COVID-19

❗️ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 21 ЛИПНЯ

ℹ️Загалом у лікарнях Тернополя – 35 хворих на COVID-19.

🔹У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 21 липня перебуває 29 хворих на коронавірус. 26 з них – тернополяни. 3 хворих перебувають на кисневій підтримці через маску, 5 – на кисневому концентраторі. 5 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 21 липня 6 хворих з підтвердженим COVID-19. Стан – середньо-важкий. 8 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус.

🔹Станом на 10 годину 21 липня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації пацієнтів немає.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 602 людей. 200 тернополян одужало.