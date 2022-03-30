На Тернопільщині більшість підприємців обирають спрощену системуоподаткування

На території Тернопільської області на початок березня 2022 року в податковій службі перебували на обліку 36933 приватних підприємців. Із них 35825 осіб є основними платниками податків, які провадять діяльність.

Майже 84 відсотки підприємців наддали перевагу спрощеній системі оподаткування. Таких налічувалося 30093 особи. Загальну систему оподаткування застосовували у своїй діяльності 5732 підприємці.

Найпопулярнішою серед прихильників єдиного податку є друга група. Її обрали 44 відсотки підприємців, а це – 13260 осіб. Трохи менше представників малого бізнесу обрали третю групу єдиного податку – 37 відсотків або 11223 підприємців. Діяльність на першій групі «спрощенки» провадили 5595 або 19 відсотків підприємців. Ще 15 осіб є платниками четвертої групи єдиного податку.