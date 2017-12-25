На Тернопільщині підбивають підсумки Року УПА

На Тернопільщині проживає близько 450 учасників ОУН-УПА. Серед них – 86-річний Ігор Олещук. Останні два десятки років, працюючи старшим науковим співробітником обласного музею політв’язнів, чоловік упорядковує історію УПА.

– В нашій області дуже багато заходів робилося. Відродили повстанську столицю – Бишки, створили там музей, провели наукову конференцію. Коли було святкування в Антонівцях, «Літопис УПА» виготовив багато нагород повстанських, наказ про які видав ще Роман Шухевич. Ми відшукали родичів загиблих повстанців і вручили їм нагороди, – розповідає Ігор Олещук.

На честь 75-ї річниці створення національно-визвольного формування обласна рада оголосила 2017-й роком УПА на Тернопільщині. В області відбулося не тільки багато заходів, учасників визвольних змагань намагались охопити простою увагою.

– Були виплати закладені в бюджеті і вони здійснені в повному обсязі. Плюс увага. Вояків УПА запрошували на всі заходи, які відбувалися і районах, в громадах, на обласному рівні. Вони були оточені спілкуванням. Зараз наше завдання, щоб увага до цих людей не зменшилась, якщо це не рік УПА, ми повинні максимально використовувати хвилини спілкуванням з ними, – говорить начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА Ігор Кульчицький.

На сесії обласної ради воякам УПА вручили ювілейні відзнаки, дехто з ветеранів визвольних змагань отримає можливість оздоровитися в Моршині.

Адріана Білнцька