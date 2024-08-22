Суддя Аліна Сидорук звільнена з тернопільського суду

22 серпня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила з посади судді Сидорук Аліну Миколаївну у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Аліна Сидорук пропрацювала у Господарському суді Тернопільської області 32 роки. Свій професійний шлях вона розпочала у 1992 році з посади спеціаліста. У 1998 році була призначена на посаду начальника відділу кодифікації, статистики і аналізу, а в 1999 року – начальником організаційно – кадрового відділу.

З листопада 2000 року Сидорук Аліну Миколаївну призначено на посаду судді Господарського суду Тернопільської області.

За період роботи на посаді судді Аліна Сидорук отримала численні грамоти і подяки, а також Знак почесний працівник господарського суду України.