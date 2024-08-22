«Тернопіль» пофарбували у синьо-жовтий

🎨«Пофарбуємо «Тернопіль» у синьо-жовтий», — вирішили кілька тижнів тому працівники КП «Тернопільводоканалу», повідомляють у комунальному підприємстві.

Якби хтось сторонній підслухав ту розмову, то вирішив би, що спеціалісти жартують. Чи надумали осучаснити мережі новими трубами патріотичних кольорів. Але йшлося зовсім не про це. Відкриваємо вам невелику таємницю.

Тривалий час наші колеги працюють над тим, аби перше знайомство із файним містом для мандрівників справляло лише позитивне враження. А починається воно, погодьтеся, ще з оглядин знаку при в’їзді до Тернополя. Саме його двічі на рік й упорядковують водоканалівці.

📌Загалом наше місто має аж 5 в’їзних знаків. Кожен закріплений за певним комунальним підприємством.

«Тернопільводоканал» піклується про стан в’їзного знаку зі сторони Хмельниччини. «Міськшляхрембуд» опікується знаком на вул. Микулинецькій. Стан в’їзних знаків на вул. Львівській та Збаразькому кільці контролює «Тернопільміськсвітло». Працівники «Тернопільміськтеплокомуненерго» дбають про впорядкування в’їзного знаку зі сторони Кременця. А працівники спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» наводять благоустрій біля в’їзного знаку на Бережанській.

📍Започаткували цей розподіл у Тернопільській міській раді. Традиції вже понад 20 років. Щорічно доручення на виконання робіт комунальним підприємствам скеровує керівництво управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Фахівці КП «Тернопільводоканал» підходять до виконання завдання ретельно й відповідально, каже в. о. начальника відділу з обслуговування будівель і споруд Роман Білоус.

💬«Згідно наказів управління ЖКГ наводимо благоустрій на цій локації двічі на рік — перед Великоднем і напередодні Дня міста. Прибираємо сміття, викошуємо бур’яни, а також фарбуємо знак. За моєї пам’яті завжди обирали синій і жовтий кольори. Не став винятком і 2024 рік», — зазначає Роман Білоус.

🇺🇦Під кінець робіт водоканалівці не забувають про найважливіше — замінюють стяг України і піднімають його на флагшток. З початку великої війни цей обов’язок, кажуть колеги, набув для них особливого сенсу…