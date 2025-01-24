“На Тернопільщині рівень загальної злочинності є одним із найнижчих по Україні”, – Сергій Зюбаненко

Понад 150 тисяч заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події упродовж 2024 року внесли до Єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Сергія Зюбаненка, завдяки вжитим заходам оперативно-профілактичного характеру, тернопільським правоохоронцям вдалося зберегти контроль над криміногенною ситуацію в області та не допустити її ускладнення. Упродовж минулого року зменшилася кількість вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, грабунків, крадіжок, шахрайств, вимагань та незаконних заволодінь транспортними засобами.

“Показники в роботі зросли не лише кількісно, але і якісно. Це оцінують і керівництво Національної поліції, і Міністерства внутрішніх справ. Ми якісно документували та розслідували тяжкі та особливо тяжкі злочини, з організованими злочинними групами та організаціями і є такі справи, про які можуть говорити не тільки на Тернопільщині, але й на теренах нашої держави”.

Невтішною залишається ситуація з дорожньо-транспортними пригодами. Кількість автотрощ з тяжкими наслідками зросла на 5,5%. На 14,3% збільшилася й кількість загиблих в автопригодах.

Зменшилась кількість кримінальних правопорушень, вчинених у громадських місцях, а також правопорушень, скоєних неповнолітніми.

Сергій Зюбаненко повідомив, що працівники поліції розкрили усі вбивства, вчинені впродовж 2024 року, тяжкі тілесні ушкодження, у тому числі зі смертю потерпілого, зґвалтування, розбої, незаконні заволодіння транспортними засобами та злочини, вчинені із використанням вогнепальної зброї. Ефективніше, ніж у попередньому році, розкривалися крадіжки, шахрайства, факти вчинення корупційних правопорушень. Упродовж 2024 року закінчено досудове розслідування по 669 кримінальних правопорушеннях, вчинених у попередні роки.

Працівники слідчого управління та кримінальної поліції викрили 10 організованих злочинних груп до складу яких входило 34 особи. Усі вони причетні до тяжких та особливо тяжких злочинів.

“Я хотів би подякувати вам усім за роботу, проведену у 2024 році, за роботу, яку робимо зараз. Наша робота не лише в тому, щоб виконувати ті посадові обов’язки, які на нас покладені, враховуючи реалії в країні, але й оперативно на все реагувати. Ми з цією задачею успішно впоралися. За це вам велика подяка”, – каже головний поліцейський області.

Поліцейські обговорили прорахунки, допущені у службовій діяльності, а також визначили заходи з їх подальшого удосконалення та вирішення, аби криміногенна ситуація в Тернополі та області покращилася, а мешканці й гості міста почувалися в безпеці.