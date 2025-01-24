Україна повернула тіла ще 757 полеглих військових

Україні за результатами репатріаційних заходів вдалося повернули тіла 757 загиблих військових.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених оборонців: 451 — з Донецького напрямку, ⁠71 — з Бахмутського напрямку, ⁠51 — з Вугледарського напрямку, 13 — з Луганського напрямку, 137 — із Запорізького напрямку. А ще 34 загиблих повернули з моргів на території рф.

Над поверненням полеглих спільно працювали Коордштаб, Генштаб ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інші структури сектору безпеки та оборони України.

Також поверненню сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Як пояснили в Коордштабі, особовий склад ЗСУ перевозить репатрійованих полеглих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передання загиблих правоохоронцям у системі МВС та представникам судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Там обіцяють, що слідчі спільно з експертними установами в «найкоротші терміни» встановлять особи загиблих.