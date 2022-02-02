На Тернопільщині розпочалася реєстрація на ЗНО: що змінилося

Від вчора випускники шкіл Тернопільщини можуть зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Про це Суспільному розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк.

За його словами, подати заявку на участь в тестуванні абітурієнти зможуть до 9 березня. Цього року тестування проведуть з тринадцяти навчальних предметів.

Одинадцятикласниця Анастасія Бура заповнила реєстраційну форму на сайті Центру оцінювання якості освіти. Дівчина каже, це зайняло 10 хвилин:

“Я планую вступати на маркетолога. На ЗНО я планую складати українську мову і літературу, математику, історію України, географію”.

16-річний Максим Гураль реєструватиметься на тестування наступного тижня. Хлопець розповів, як готується до іспиту:

“Почав готуватися ще з 10 класу. Зараз маю такий зошит-конспект, де зібрані усі твори, програми, які потрібні для ЗНО. Наприклад, Ольга Кобилянська. Тут всі її твори. Прописаний жанр, проблематика, літературний напрям і про саму авторку. Тут є короткий сюжет і зображені комікси, щоб спростити завдання учням”.

Юлія Бугера каже, що самостійно реєструватися не хоче, тому попросить допомогти вчителів:

“Тому що реєструючись самостійно, ти можеш зробити багато помилок. А вчителі тобі допоможуть, порадять і все буде добре”.

Реєструватися на тестування одинадцятикласникам допомагає відповідальний за реєстрацію на ЗНО в Тернопільській школі №16 Володимир Ведмідь. Чоловік каже, через те, що частина учнів на дистанційному навчанні – реєструватиме їх наступного тижня:

“Для реєстрації дітям потрібно мати оригінал паспорта і дві фотокартки. Ми будемо заповняти реєстраційну форму. Після цього ми формуємо пакет документів всіх випускників і відправляємо їх на Івано-Франківський центр оцінювання якості освіти. Випускники можуть зареєструватися самостійно, але заяву вони не можуть відправити. Тому що вони, як випускники 11 класів, мають здавати ДПА. А воно прив’язане до школи”.

Відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк каже, цього року випускники шкіл знову здаватимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Минулого року, каже чоловік, ДПА скасували через COVID.

“Особливістю цьогорічного ЗНО є те, що воно проводиться з державною підсумковою атестацією для здобувачів освіти. Для цього потрібно вибрати 4 предмети обов’язкові. І поєднати вибір цих предметів із вступними іспитами до закладу вищої освіти. Дуже важливо під час реєстрації вказати, які предмети на ДПА, а які учасник хоче отримати у 100 бальній шкалі, для вступу у заклад вищої освіти”.

Юрій Шайнюк каже, ще одне нововведення стосується кількості предметів. Якщо торік можна було здавати ЗНО лише з 5 предметів, то цьогоріч за додаткову плату можна буде обрати більше предметів.

“Тестування розпочнеться 23 травня та триватиме до 17 червня. Минулого року на ЗНО в Тернопільській області зареєструвалися понад 10 тисяч абітурієнтів. 3 них складали ЗНО – 70%. Найбільше випускників обрали українську мову і літературу, математику, історію України та англійську мову”, – каже Юрій Шайнюк.