У Тернополі оголошено жовтий рівень небезпеки

2 лютого погоду області визначатиме циклон, що зміщується з Польщі на Білорусь, та проходження вдень його атмосферних фронтів.

Як повідомили в обласному гідрометцентрі, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, вдень падатиме мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура коливатиметься від 2º морозу до 3º тепла.

За даними синоптиків, 2-4 лютого на дорогах краю очікується ожеледиця. У зв’язку з цим, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні та можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики та житлово-комунального господарства. Також можливе порушення та припинення руху транспорту.

Мешканцям рекомендують уважними, обережними та слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погоди.

3 лютого на Тернопіллі прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах – ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура впродовж доби становитиме від 1 до 6º морозу.

Ще більше похолодає 4 лютого – вночі температура знизиться до 6-11º морозу. Вдень буде тепліше – від 3º морозу до 2º тепла. Істотних опадів не передбачають.