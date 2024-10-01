У Тернополі відкрили центр рекрутингу української армії

У Тернополі відкрився центр рекрутингу української армії, який став вже 40-м в Україні, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

“У Тернополі відбулося відкриття центру рекрутингу української армії. Відтепер в Україні таких центрів вже 40”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у центрі рекрутингу української армії та на території ЦНАПу, в якому він знаходиться, заборонено роздавати повістки. Цивільні рекрутерки допоможуть знайти посаду в Силах оборони згідно з побажаннями, освітою та цивільним досвідом.

“Відкриття рекрутингового центру – це важлива подія для нашого міста. Тут можна отримати інформаційно-консультаційні послуги та прийняти виважене рішення щодо служби в Збройних силах України“, – зазначив секретар Тернопільської міської ради Ігор Гірчак.

За інформацією пресслужби, через центри рекрутингу української армії можна долучитися не лише до Збройних сил України, а до будь-якого підрозділу Сил оборони. Також на сьогодні доступно більш ніж 10 тисяч вакансій. Найбільш популярними є посади водіїв, медиків, ремонтників та операторів БПЛА.

“Наша мета проста: надати кожному та кожній повну інформацію про службу в армії. Тут можна дізнатися про вакансії та як пройти шлях до обраної військової частини на конкретну посаду. Закликаю всіх мешканців міста та області: завітайте або зателефонуйте, поцікавтеся можливостями. Ми тут, щоб допомогти вам зрозуміти армію та знайти своє місце в ній, якщо ви цього забажаєте”, – додав уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Інформацію про адреси рекрутингових центрів можна знайти за посиланням recruiting.mod.gov.ua.