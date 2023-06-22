На Тернопільщині собор мають повернути заповіднику, а священники не з’їжджають

Договір на безоплатне користування собором завершився, а священники храм не покидають: обласний господарський суд ухвалив рішення повернути Свято-Миколаївський собор у Кременці Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику.

На головному вході до Свято-Миколаївського собору в Кременці в розкладі богослужінь пише, що сьогодні о 17-й в храмі має бути служба.

Розклад богослужінь. Фото: Суспільне Тернопіль

Однак ні в 17.00, ні в 17.15 вхід до собору так і не відчинили.

Вхід в храм. Фото: Суспільне Тернопіль

Кореспонденти Суспільного намагалися зв’язатися з настоятелем собору Василієм Вознюком, слухавку він не взяв.

Собор. Фото: Суспільне Тернопіль

Парафіянка Української православної церкви московського патріархату Мирослава розповіла про ситуацію, що склалася.

“Мене тут хрестили, я дітей своїх тут христила. Мені дуже боляче, що в нас хочуть забрати храм, от ми зараз йдемо на службу і нема світла, в туалет сходити ми не можемо, бо нам відключили воду, закінчився договір і нам тепер його не продовжують. Нам прихожанам дуже боляче і ми б дуже просили владу, щоб вона в нас не забирала собор. Хай прийдуть подивляться, хай зроблять обшуки, нема в нас політики в церкві. Цей собор має залишитися в тих людей, в яких він є. В тих священників, які є. Зараз дуже багато змінилося. Так, як згідна, що нам не треба російської мови, зараз наші священники перейшли на українську мову”, – каже прихожанка Свято-Миколаївського собору в Кременці Мирослава Клаповщук.

Мирослава. Фото: Суспільне Тернопіль

Цей собор парафія Української православної церкви московського патріархату має повернути Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Таке рішення ухвалив обласний господарський суд, адже термін безоплатної оренди приміщення завершився ще 12 лютого. Адвокат релігійної громади парафії Святителя Миколая Ілля Серафимов телефоном сказав, що планують оскаржувати це рішення в апеляційному суді.

“20 днів є для подачі апеляції. Будемо подавати апеляційну скаргу, але на разі нема повного тексту рішення. Ми не можемо до кінця зрозуміти з яких мотивів виходив суд, коли задовольняв позов. Тому чекаємо на повний текст рішення суду, після того, як ознайомимося з цим документом, будемо подавати апеляційну скаргу”.

Собор в Кременці. Фото: Суспільне Тернопіль

Жителі Кременця, яких кореспонденти Суспільного зустріли, щодо Свято-Миколаївського собору кажуть:

“Вважаю, що доля собору має бути українською безперечно. Тільки українська, тільки Православна церква України”, – говорить житель Кременця Василь Кучер.

Василь Кучер. Фото: Суспільне Тернопіль

“Російській церкві не місце в Україні. Вистачить! Якщо вона служить Росії. Якщо вона веде агітацію, якщо вони здають позиції. Ви бачите, скільки до нас прилітає через тих людей, які здають позиції”, – каже Валентина.

Валентина. Фото: Суспільне Тернопіль

Жителька Кременця Стефа Яворська говорить, що не потрібно чіпати церкву:

“Не потрібно чіпати церкву. Є вони в тій церкві, вони не росіяни, які сюди приїхали, то кременецькі люди. Куди їх виганяти?”.

Стефа. Фото: Суспільне Тернопіль

“От моя свекруха також ходить в цю московську церкву і я з нею завжди спілкуюся і говорю про те, що треба себе якось перебороти. Налаштувати на українську нашу віру, тим більше наші хлопці гинуть за наш край, за нашу землю”, – говорить Ольга Гладковська.

Ольга. Фото: Суспільне Тернопіль

“Тут треба якийсь виважений, толерантний вихід знайти. Бо сказавши священнику “іди геть звідси”, мені здається, що це не по-християнськи. Є громада міста, є депутати наші міської нашої громади також, то вони нехай це питання підіймають. Є якісь громадські слухання. Мені здається, що тут люди повинні зрозуміти, що храм залишається, Бог єдиний”, – розповів Олег Василишин.

Олег Василишин. Фото: Суспільне Тернопіль

Директор заповідника Вадим Микулич телефоном сказав, що очікує на повне рішення суду, яке має бути складене до кінця цього тижня.

Суспільне