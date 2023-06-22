На Тернопільщині зникла жінка. Шукають всі

До пошуків зниклої жительки с. Саранчуки Саранчуківської ТГ залучили рятувальників

21 червня о 18:15 до рятувальників від чергового поліції надійшла інформація про те, що 15 червня вийшла з дому у невідомому напрямку жителька с. Саранчуки Саранчуківської ТГ Тернопільського району, 1966 року народження. На цей час її місце перебування невідоме.

22 червня о 10:00 до пошуково-рятувальних робіт долучились співробітники підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області: 6 чол. та 1 од. техніки 7-ї державної пожежно-рятувальної частини; особовий склад гірського пошуково-рятувального спелеологічного та кінологічного відділень аварійно-рятувального загону спеціального призначення – всього 7 рятувальників та 3 од. техніки (в тому числі 1 квадроцикл).

Також залучено 10 чол., 2 одиниці техніки ГУ НП та орієнтовно 20 чол. місцевого населення.

Пошукові заходи проводяться шляхом обходу відкритої території поблизу сіл Котів та Саранчуки Саранчуківської ТГ Тернопільського району.