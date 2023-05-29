Тернополем керують ідіоти і бездарні злодії?

Пройшлися ми доріжкою в парку “Нацвиродження” вздовж Об’їзної і просто прифігіли у що її перетворили ці недолугі каліки.

Колись була нормальна доріжка на 3 метри, пішоходи вільно і просторо гуляли без зайвих незручностей, адже прогулянка в парку має приносити спокій і розвантаження голови – тепер все навпаки.

Нова доріжка стала 1,60 м. і висотою до 50 см в деяких місцях.

Ще раз, одна з основних доріжок в парку має 160 см.!!! Карле!

Двоє пішоходів не можуть вільно прогулюватися, бо позаду велосипедист тобі сигналить дати дорогу. Чим ці ідіоти думали, коли звузили доріжку майже вдвічі?

Чим вони думали роблячи її такою високою, де взимку можна оступитися і провалитися в сніг, влітку маленькі діти на самокатах якщо впадуть з неї можуть собі щось зламати???

Ба більше під лавочками, чомусь бордюри не втоплені до рівня бруківки, а стирчать на кілька сантиметрів над нею, тим самим ти підігнути ноги просто не можеш, по звичці. Краї доріжки звісно до пішоходного переходу вони не довели. За 1-5 метрів до дороги вони вирішили зупинитися і заасвальтувати краї. Це такий урбаністичний “лайф-срач” від “майчтрів своєї справи”.

На нашу думку єдиним і нормальним виходом є добудова 1,5 метрової велодоріжки поруч і це має бути зроблено в найближчі часи.

А зараз, туди ні ногою…

Незручний Тернопіль