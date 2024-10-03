На Тернопільщині судитимуть лісника за службову недбалість

Внаслідок неналежного виконання лісником службових обов’язків невідомі особи здійснили незаконну вирубку майже 70 дерев, спричинивши шкоду довкіллю на суму понад 300 тисяч гривень. Наразі досудове розслідування завершено. За вчинене фігуранту загрожує до трьох років обмеження волі.

Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що лісник одного з лісових господарств Тернопільщини неналежно виконав свої службові обов’язки: не здійснював перевірок на ввіреній йому ділянці лісу та не вжив належних заходів для попередження порушень природоохоронного законодавства. Внаслідок цього невідомі особи здійснили вирубку майже 70 дерев, не призначених для рубки.

Згідно з висновком інженерно-екологічної експертизи, розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 300 тисяч гривень.

Ліснику було оголошено підозру за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від штрафу до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводилося за процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Оперативний супровід здійснювали співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду.