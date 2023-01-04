На Тернопільщині сунуть дощі та мокрий сніг

З 05 січня очікується зміна синоптичної ситуації. Тернопільщина перебуватиме в зоні впливу атмосферних фронтів північно-атлантичного циклону. Пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Тилова вітряна частина циклону спричинятиме штормовий північно-західний вітер 15-20 м/с. Очікується зниження температурних показників до невеликого мінуса.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ:

05 січня: Хмарно. Невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

05 січня пориви західного вітру 15 – 20 м/с. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця.

(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І)

06 січня: Хмарно. Вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, вночі по всій території, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

07 січня: Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.