На Тернопільщині триває призов офіцерів запасу на військову службу

Військові комісаріати Тернопільської області цими днями здійснюють призов офіцерів запасу до лав Збройних Сил України. Мешканців краю, віком до 43-х років, які мають офіцерські звання у запасі запрошують в районні військові комісаріати, де вони проходять медичні комісії та співбесіди.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара Тернопільського облвійськкомату полковник Олександр Скумбрій до війська на півтора року з області буде призвано кілька десятків офіцерів запасу.

– Призвані військовослужбовці впродовж трьох місяців пройдуть підготовку у вищих військових навчальних закладах України, а опісля будуть розподілені у військові частини вітчизняних Збройних Сил, – зазначив полковник Олександр Скумбрій.

Він також наголосив, що призову терміном на 18 місяців підлягають як чоловіки так і жінки, які свого часу закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту та не проходили військової служби у ЗСУ. Після 3-х місячних курсів офіцери будуть призначені на посади у військові частини в місцях їх постійної дислокації та не залучатимуться до виконання завдань у район проведення операції об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях.

Слід відзначити, що соціальний захист призваних на службу офіцерів запасу повністю відповідає рівню офіцерів-контрактників, а грошове забезпечення становить від 13 тис. гривень і вище. Їм також надаватиметься щорічна відпустка терміном 30 діб, забезпечуватиметься проживання в гуртожитках, або виплачуватиметься компенсація за піднайом житла. Окрім того, українське законодавство гарантує їм збереження робочого місця та виплату середньомісячної заробітної плати за місцем постійної роботи.

Після проходження військової служби усі офіцери повернуться до цивільного життя.

Василь Лабай