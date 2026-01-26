На Тернопільщині тривають перевірки готовності Пунктів незламності

У громадах Тернопільської області офіцери-рятувальники громад ДСНС спільно з представниками Національної поліції продовжують перевірки готовності Пунктів незламності до роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

26 січня один із таких оглядів відбувся на території Пігороднянської територіальної громади. Пункт незламності там розміщений на базі місцевого навчального закладу.

Під час перевірки фахівці оцінили фактичний стан готовності Пункту незламності до забезпечення життєдіяльності населення у разі припинення або порушення роботи систем водопостачання, водовідведення, електро-, газо- та теплопостачання, а також електронних комунікацій, зокрема за умов значного погіршення погодних умов.

Особливу увагу було приділено стану приміщень, наявності автономного живлення та обігріву, можливості підтримувати стабільний зв’язок, дотриманню вимог пожежної безпеки й створенню безпечних умов для перебування людей. Окремо перевірено доступність Пункту незламності для маломобільних груп населення.

Крім того, офіцер-рятувальник громади провів інструктаж для керівництва закладу та осіб, відповідальних за пожежну безпеку, щодо безпечного використання, обігрівачів електронагрівальних приладів, генераторів, а також інших альтернативних джерел енергії. Під час спілкування наголошено на недопущенні перевантаження електромереж, використання несправного обладнання, встановлення генераторів у приміщеннях або поблизу житлових будівель, порушення вимог вентиляції та зберігання пального з порушенням установлених норм безпеки.

Перевірки готовності Пунктів незламності на Тернопільщині тривають і надалі, адже від їхнього належного функціонування залежить безпека та життєзабезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій.