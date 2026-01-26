За позовом Тернопільської окружної прокуратури Білецькій громаді передано у власність млин вартістю понад 3,8 млн грн

Рішенням суду задоволено заяву Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави, в особі Білецької сільської ради, про передачу безхазяйної нерухомої речі — приміщення млина загальною площею 349,3 кв. м у комунальну власність.

Вказане майно знаходиться у с. Ігровиця Тернопільського району. Його вартість становить понад 3,8 млн грн.

Будівля млина була взята на облік сільською радою, проте тривалий час не передавалася у власність громади. З дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна права на нього не заявила жодна фізична чи юридична особа.

Відсутність власника могла призвести до руйнації споруди. Після набуття об’єкта у комунальну власність громада отримала можливість здійснювати належне управління цим майном.