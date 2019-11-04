На Тернопільщині у пожежі загинули двоє людей

Третього листопада о 22:02 в м. Бережани на вул. Вірменській, 7 виникла пожежа в одній з квартир на другому поверсі двохповерхового багатоквартирного житлового будинку. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Пожежу ліквідовано черговим караулом, під час гасіння врятовано даний будинок. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 м.кв, пошкоджено облицювання стін та стелі квартири.

На місці події виявлено загиблими 2-х осіб: власника квартири, громадянина 1959 року народження та громадянку 1961 року народження.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління власника квартири.

Матеріальні збитки встановлюються. На місці пожежі працювала оперативна група Бережанського РВ Управління.