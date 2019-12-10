У Тернополі розповіли про академію, де вчаться боги

«Академія Аматерасу» — це драйвова та молодіжна історія, це шалений двіж із фентезійнии нотками та героями грецької, шумерської, індуїстської, кельтської, єгипетської та інших міфологій», — розповідає письменниця Наталія Матолінець.

Цими днями її нову книжку «Академія Аматерасу» (видавництво «Віват») презентували у тернопільській книгарні «Є». Модерував зустріч Юрій Матевощук.

Наталія Матолінець розповідає, що любов до міфології у неї з дитинства.

— Мені подобаються міфи різних народів, люблю шукати у них спільні риси, сюжети, героїв. Тож перед тим, як писати книжку, в мене була доволі велика база прочитаного на цю тему, — каже письменниця.

«Академія Аматерасу» — початок великого за обсягом циклу. У цю академію приходять боги, перероджуючись у нескінченному русі Колеса Долі. Колись вони були великими та могутніми, а зараз — підлітки. З одного боку, ця історія розповідає про студентське життя, бо навіть, коли персонажі — міфологічні божества, вони ті ж самі студенти, котрі сваряться, миряться, вживаються одне з одним, закохуються, намагаються налагодити стосунки з викладачами. Але поступово масштаб проблем зростає і доводиться переглядати свої принципи та погляди, зрештою доходить до масштабного протистояння та відновлення гармонії світобудови.

Головна героїня Рендалл потрапляє в академію та намагається вписатись у середовище. Їй важко прийняти, що ті, котрі її оточують, зверхні та непримиренні. А ще вона намагається зрозуміти, ким вона була та є. Точиться одвічна боротьба між тим, що від тебе очікують, і тим, чого хочеш ти.

«Це історія про те, що найзапекліші битви — завжди з собою, найважливіші подорожі — у глибини власної душі, а любов і дружба варті того, щоб виходити за межі своїх можливостей, стіни законів та навіть за грань життя і смерті. Адже не треба бути могутнім богом, щоб бути людиною», — сказано в анотації книжки.

— Це історія про те, що треба стрибати вище голови — для студентів академії треба не просто докласти всіх зусиль — треба робити більше, ніж вони можуть, — каже Наталія Матолінець.

Анна Золотнюк.

Фото Івана Поливоди.