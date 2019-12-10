Жахливе масове вбивство безпритульних тварин у місті Бучач

У самісінькому центрі міста, декілька днів тому невідомі отравили безпритульних собак, від чого тварини помирали у нестерпних муках на очах не лише дорослих, але й дітей. Про це у місцевій спільноті Бучацькі справи розповідають мешканці міста.

Шоковані такою жорстокістю і небезпекою місцеві жителі викликали поліцію. Один з небайдужих мешканців направив заяву до поліції про вчинення кримінального правопорушення, втім на сьогоднішній день відомо, що Бучацьке відділення поліції ГУНП в Тернопільській області заяву досі не внесли у ЄРДР, незважаючи на те, що згідно ст. 214 ККУ, заяву повинні були внести в реєстр в межах 24 годин з часу її подання та розпочати розслідування.

UAnimals звертає увагу Бучацька міська рада та Поліція Тернопільської області на факт беззаконня та вимагає відкриття кримінального провадження і справедливого розслідування звірської розправи із безпритульними тваринами відповідно до ст. 299 ККУ.

Отруєння безпритульних тварин міста є незаконним та ганебним дикунством неприйнятним у європейському місті.