На Тернопільщині водій на «лисих» шинах влаштував ДТП

Сьогодні вранці на трасі Р-41 Обхід Тернополя трапилося ДТП. В черговий раз водій втратив керування авто на «лисих» шинах. На щастя, без жертв. Однак за цю добу пошкоджено не тільки автомобілі, а й державне майно на суму близько пів мільйона гривень.

Наприклад на щойно відремонтованому шляхопроводі біля Великого Глибочка поламано металеве бар’єрне огородження. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області звертатиметься до суду про відшкодування збитків.

Запобігти цій аварії було б просто – достатньо дотримуватися ПДР і не використовувати шини зі стертим протектором. «Лисі» колеса втрачають зчеплення з дорожнім покриттям, особливо під час ранкових перепадів вище-нижче нуля.

‼️ Служба відновлення наполегливо закликає водіїв не вирушати у дорогу на «літніх» шинах та шинах зі стертим протектором. Ніхто крім вас не подбає про вашу безпеку та фінансове благополуччя.