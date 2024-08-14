На Тернопільщині втопився чоловік. Це вже тридцята цьогорічна жертва води

Трагічний випадок стався 13 серпня в с. Кордишів Шумської територіальної громади. Орієнтовно о 15.00 годин у воді сільського ставку було виявлено людину, яка не подавала ознак життя. Місцеві жителі самостійно вилучили тіло чоловіка на берег. Загиблий виявився їх односельчанином, 1965 року народження.

Ймовірною причиною смерті вважається утоплення. На даний момент обставини події встановлюються правоохоронними органами.

За інформацією ГУ ДСНС України, з початку цього року на водоймах Тернопільської області загинули 30 людей, включаючи п’ятьох дітей.

Щоб запобігти подібним нещасним випадкам дотримуйтесь правил поведінки на водоймах.

Детальніше за посиланням на офіційній сторінці Головного управління ДСНС України у Тернопільській області



https://tr.dsns.gov.ua/video/abetka-bezpeki-iak-uniknuti-tragediyi-na-vodi

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