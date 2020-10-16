Apple iphone 12 – гармония стиля и функциональности

Новая линейка продукции Apple iPhone 12 привлекает внимание пользователей мощным функционалом и усовершенствованным дизайном. В новых моделях разработчики воплотили ряд оригинальных решений, направленных на оптимизацию технических характеристик смартфона.

Iphone 12 – новые возможности

Apple предлагает четыре новых модели: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Одно из основных отличий флагманов – обновленный дизайн в стиле iPhone 4s. На смену корпусу с закругленными краями пришел прямоугольный корпус. iPhone 12 mini имеет размер дисплея 5,4 ″, Pro Max – 6,7 ″, две других модели – 6,1″.

Вся линейка айфонов 12 будет работать под управлением процессора A14, предполагающим использование техпроцесса 5 nm. Например, по сравнению с 7- nm процессором A14 потребляет энергии на 20% меньше. В однопоточных заданиях он обеспечивает мощность на 25% больше по сравнению с мощностью А13. Вместе с энергоэффективностью улучшилась многозадачность. Изготовлением чипсетов занимается компания TSMC – партнер Apple.

Новые смартфоны отличаются рядом усовершенствований:

Дисплей. При изготовлении широкоформатного дисплея разработчики применяется современная технология OLED, которая обеспечивает получение яркого и контрастного изображения. Частота обновления дисплея благодаря технологии ProMotion составляет 120 Гц. Она отлично подходит для игр, для базовых задач можно ограничиться частотой 90 или 60 Гц. Рамки дисплея сократятся с 2,5 мм до 1,5 мм по периметру. Использование матового стекла Matte Glass эффективно защищает глаза от излучения экрана..

Объем оперативной памяти составляет 6 Гб. Она соответствует стандарту GDDR5 и обеспечивает максимально быстрый отклик на пользовательские команды. Смартфон может работать в режиме мультизадачности.

Камера. Смартфоны iPhone 12 Pro комплектуются системой, состоящей из телефотокамеры, широко- и сверхширокоугольной камер. Разрешение основной широкоугольной камеры – 64 Мп. Она может снимать фото и видео высокого разрешения. Такие устройства идеально подходят тем, кто часто занимается видео- и фотосъемкой.

Поддержка 5G стандарта мобильной передачи данных. Скорость передачи данных составляет более 1 Гбит/c.

Apple широко применяет AR-технологии. В iPhone 12 Pro используются сканеры LiDAR, позволяющие оптимизировать процессы фото- и видеосъемки. При этом достигается высокое качество изображений, в том числе и портретной съемки. Смартфоны оснащены современными коммуникациями WI-FI, Assisted GPS, Bluetooth, ГЛОНАСС. Уровень пыле- и влагозащиты айфонов соответствует стандарту IP68.

Ориентировочная стоимость инновационной продукции

В зависимости от модели и ее комплектации производителями заявлена ориентировочная стоимость от 699 дол. США для iPhone 12 mini. Купить iphone 12 pro https://eldorado.ua/smartfon-apple-i-phone-12-pro-/p71299918/ можно по цене от 1099 дол. США. Окончательная стоимость будет сформирована при поступлении новой продукции в розничную продажу.