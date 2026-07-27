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На Тернопільщині загинув мотоцикліст, який врізався в бетонну огорожу

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свічка,

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 25 липня близько 13:28 у селі Фащівка Підволочиської громади. Про аварію з потерпілими на спецлінію поліції повідомили очевидці.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що 38-річний житель Хмельницької області, керуючи мотоциклом MUSSTANG MT-250-9R, не впорався з керуванням та врізався у бетонну огорожу.

Чоловіка з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги доставила до реанімаційного відділення. Попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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